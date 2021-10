Neun Jahre Wachkoma: Früherer 96-Dribbelkönig Hakan Bicici bleibt unvergessen

„Wir sind wie Geschwister aufgewachsen. Wir hatten ein gemeinsames Zimmer, haben in einem Bett geschlafen und unsere Geburtstage zusammen gefeiert, die liegen nur ein paar Tage auseinander“, erzählt Häseler von einer schöneren Zeit. Bevor ihr geliebter Hakan bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückte. Seitdem liegt Bicici, der einst so beliebte Dribbelkönig von Hannover 96, im Wachkoma.

Hakan Bicici wurde bei Hannover 96 ausgebildet und kam 1989 zu den Profis. Dort avancierte er direkt in seinem ersten Jahr zum Stammspieler in der 2. Bundesliga. ©

Heute wirkt er wach, hat die Augen geöffnet, sitzt in seinem Rollstuhl. Auf die Küsse seiner Tante reagiert er mit einem kaum wahrnehmbaren Schmunzeln, sein Blick fixiert ihr Gesicht. Bicicis Mutter Fatma ist mit ihm in die Stadt gekommen. „Es ist uns wichtig, dass er so viel Abwechslung wie möglich hat“, erklärt die Tante. „Gestern erst haben wir in Davenstedt ein Fußballspiel meines Sohnes geschaut. Wir spüren, dass sich Hakan auf Fußballplätzen immer noch wohlfühlt.“

Bicici war der Spielmacher. 121-mal stand er für 96 auf dem Platz, insgesamt waren es 302 Spiele in seiner Karriere. 61-mal traf er das Tor. Manche sagen, er konnte eleganter mit dem Ball umgehen als viele Nationalspieler. In Hannover war er Anfang der 90er-Jahre ein Star und Vorbild für viele. Immerhin war er das erste Gastarbeiterkind mit Profivertrag.

Bei Delfintherapie blüht Bicici auf

Lange haben Häseler und Fatma Bicici sich an die Hoffnung geklammert, dass sich noch ein Schalter umlegt und Hakan wieder der Alte wird. „Da war die Erwartungen größer als die Realität“, wissen sie heute. „Klar hoffen wir es noch immer, aber mittlerweile geht es uns darum, ihm das verbleibende Leben so angenehm wie möglich zu machen. Dass er sich wohlfühlt.“ Je mehr sich Menschen mit ihm beschäftigen, desto besser ginge es ihm. „Dann kommuniziert er viel mehr mit uns, gibt uns Zeichen.“ Wenn er intensivere Therapien bekommen würde, würde ihm das guttun.

Bei einer Delfintherapie in der Türkei blühte Bicici auf, gab deutlichere Zeichen mit seinen Fingern. „Doch die zwei Wochen waren zu kurz, um langfristige Erfolge zu erzielen.“ Der Aufwand für solch eine Therapiereise ist groß: Zwei Pflegekräfte müssen mitkommen, ein spezieller Transport ist nötig. 8000 bis 10 000 Euro kostet das Ganze.