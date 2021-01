96 und der Hallenfußball: Wer hier nicht nostalgisch wird, hat den Fußball nie geliebt!

Hannover 96 und der Hallenfußball - zweimal durfte man als Zweitligist sogar im Konzert der Großen mitspielen. Im Januar 1993 waren die Roten als DFB-Pokalsieger im Freien automatisch für das offizielle Endturnier unterm Dach qualifiziert. Doch in der Münchner Olympiahalle lief es nicht für 96. Ohne jeden Punkt (bei einer Tordifferenz von minus 8) ging es nach Ende der Vorrunde wieder heim. Die Gruppengegner HSV (3:6), Dortmund (3:7) und Bayern (Niederlage mit einem Tor Unterschied) waren zu stark. Turniersieger wurde der 1. FC Köln mit einem 2:1 über den seinerzeit amtierenden deutschen Meister VfB Stuttgart.

Auch in der Winterpause 1998/99 gehörte 96 zum Hallen-Establishment - und qualifizierte sich fürs Endturnier, das diesmal in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen wurde. In dieser Zeit reichte bereits die Finalteilnahme bei einem der Qualiturniere, um ins Ruhrgebiet fahren zu dürfen. Durch Platz zwei beim Turnier in München (allerdings mit 0:7-Klatsche im Endspiel gegen die Bayern) lösten die Niedersachsen das Ticket - und mussten dafür eigens ihr längst geplantes Trainingslager verschieben. In Dortmund gewann Zweitliga-Aufsteiger 96 überraschend seine Vorrundengruppe durch ein 4:1 über Bayern bei einem 1:2 gegen Bielefeld. Im Viertelfinale war dann jedoch gegen den BVB Endstation. Die Dortmunder sicherten sich später auch den Titel.