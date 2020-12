HSV gegen HSV: Als Kocak und Thioune zusammen die Schulbank drückten

Es kommt vor, dass zwei gegnerische Trainer gemeinsam beim Fußballlehrer die Schulbank gedrückt haben. So auch Kocak und Thioune.

"Ist ein richtig guter Typ"

Es ist nicht überliefert, wer von wem gespickt haben könnte bei der anspruchsvollsten aller Trainerausbildungen. Wahrscheinlich keiner. Nach Kocaks Einschätzung hätte es auch keiner nötig: „Ein wahnsinnig guter Typ, ein richtig guter Trainer“, sagt Kocak über Thioune. Und was sagt der HSV-Trainer? Dasselbe: „Kenan ist ein richtig guter Typ“, erklärte Thioune.

Dieser Jahrgang brachte viele spezielle Trainertypen hervor. Leipzigs Julian Nagelsmann zählte ebenso dazu wie Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco und Pellegrino Matarazzo (Stuttgart).

"Will ihm am Wochenende wehtun"

Die Karrieren der beiden ähneln sich ebenfalls ein wenig. Von einem „kleineren“ Profiklub (Osnabrück und Sandhausen) stiegen sie zu einem größeren auf. Kocak soll 96 in die Bundesliga coachen, Thioune hat die gleiche Mission mit dem Hamburger SV.

„Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit ihm“, sagte Kocak am Donnerstag. Morgen hört der Spaß offensichtlich auf, bei aller Freundschaft. „Trotzdem will ich ihm am Wochenende wehtun“, erklärte Thioune.