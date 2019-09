Keine Chance bei der Jatta-Party: Hannover 96 ist offensiv viel zu harmlos 

Wenn überhaupt Einspruch gegen das Spiel möglich wäre, dann, wenn der HSV mit einem Mann mehr gespielt hätte. Diesen Eindruck konnte man bekommen. Das HSV-Spitzenmittelfeld mit David Kinsombi und Sonny Kittel, dazu der von Genki Haraguchi eher beiläufig zustellte Adrian Fein, hatten nach spätestens 20 Minuten ständig gefühlte Überzahl geschaffen. 96-Trainer Mirko Slomka fand zwar, „dass wir das in der Defensive weitestgehend sehr gut gelöst haben“. Aber danach sah es nicht aus, als Waldemar Anton auf links rausgezogen wurde, die Flanke nicht verhnderte und Bakalorz den Torschützen Kittel laufen ließ (35. Minute). Bakalorz hatte „spekuliert auf den Ball in den Rücken der Abwehr“. Aber zum Elfmeterpunkt, wo Bakalorz stand, kam die Flanke von Khaled Narey nicht hin, sondern zu Kittel in den Fuß.

Die Hamburger fremdeln ja ein bisschen mit ihren Heimspielen. In 75. Minute fühlten sich alle HSV-Fans wie zu Hause. Sie riefen gemeinsam den Namen von Bakery Jatta, als wollten sie herbeibeschwören, dass dieses Märchen mit diesem Namen eine echte Erfolgsgeschichte wird. „Jatta, Jatta, Jatta“. Der Spieler, der angeblich diesen Namen für sich erfunden und seine Identität sowie sein Alter geändert haben soll, wurde wie ein Held gefeiert. Auch von Trainer Dieter Hecking und den Kollegen, die sich als Haufen voller Freunde auf ihn stürzten. Der HSV feierte Jatta-Party – und 96 ging nicht nur in dieser Geschichte völlig unter.

David Kinsombi nutzte stattdessen einen erneuten 96-Abwehr-Aussetzer nach einem Abpraller von Ron-Robert Zieler zum 2:0 (59.). Die einzige 96-Chance vergab Ducksch, HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes machte sich so lang, wie sein Name Buchstaben hat. Ducksch hätte das 1:2 machen müssen. Stattdessen schoss Jatta das Stadion zum 3:0 in Partystimmung. „Wir haben ihm das gegönnt, das ganze Stadion hat es ihm gegönnt“, sagte Hecking nachher.

96 gönnt sich zurzeit keine gute Stimmung. Von Abstiegskampf mit fünf Punkten nach fünf Spieltagen wollte Bakalorz nichts wissen, sondern „die Kirche im Dorf lassen, diese Mannschaft hat Qualität“. In Hamburg hat sie das nicht gezeigt, in den beiden Heimspielen ebenfalls nicht. „Zu Hause haben wir vier Punkte liegen lassen, die fehlen uns jetzt“, sagte Slomka. Ansonsten fehlte 96 in Hamburg auf fast jeder Position die Stärke, um ein ernstzunehmender Konkurrent zu sein. Jatta hin, Jatta her.