HSV-Trainer Thioune über 96: "Mussten erfahren, dass die Liga auch Fußball spielen kann" 

Vor diesem Nordduell (Samstag, 13 Uhr) ist ordentlich Druck auf dem Kessel: Sowohl Hannover 96 als auch der kommende Gegner Hamburger SV sind in der zweiten Bundesliga inzwischen seit vier Spielen sieglos. 96 ist nach der jüngsten Pleite gegen Holstein Kiel (0:3) auf Platz 14 abgerutscht - inzwischen sieht es eher nach Abstiegs- statt Aufstiegskampf aus. Anzeige Auch der HSV befindet sich nach dem überragenden Start mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen in einer schwächeren Phase. Die Last-Minute-Schlappe in Heidenheim (2:3) am vergangenen Spieltag kostete das Team von Daniel Thioune die Tabellenführung - Fürth und Bochum zogen vorbei.

Kocak und Thioune kennen und schätzen sich Die Ausgangslage vor der Partie verspricht in jedem Fall ordentlich Spannung. Der HSV braucht dringend einen Dreier, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren. 96 könnte bei einer erneuten Niederlage sogar von Erzrivale Eintracht Braunschweig überholt werden - und damit endgültig in den Abstiegskampf rutschen. Dabei hatte Profiboss Martin Kind vor der Saison den Aufstieg in die Bundesliga als Saisonziel ausgegeben. Das weiß natürlich auch HSV-Coach Daniel Thioune ("In Hannover ist der Anspruch da, sich möglichst schnell aus dieser Liga zu verabschieden"), der sich besonders auf das Wiedersehen mit 96-Trainer Kenan Kocak freut. Die beiden Übungsleiter absolvierten 2016 gemeinsam den Fußballlehrer. Nun treffen sie als Verantwortliche des "großen" und des "kleinen" HSV erneut aufeinander.

Zwei Gründe für die 96-Krise Und was denkt Thioune über die aktuelle Entwicklung in Hannover? "Ich glaube, dass diese Mannschaft alles versucht. Wir haben alle Spiele von ihnen gesehen, in denen sie immer sehr aktiv waren, sehr hoch verteidigt und sehr hoch gepresst haben." Trotz alledem steht 96 nur auf Platz 14 - auch weil sie "in den Spielen immer wieder erfahren mussten, dass die Liga auch Fußball spielen kann". Thioune erkennt allerdings noch einen weiteren Grund für die 96-Krise: "Wir sehen natürlich auch, dass sie viele Verletzungssorgen auf ihrer Seite haben. So hat Kenan (Kocak, Anm. d. Red.) sicherlich noch nicht die Mannschaft zur Verfügung gehabt, die er sich gewünscht hätte. Entsprechend haben sich die Ergebnisse noch nicht so eingestellt." Trotzdem sei 96 nach wie vor "individuell sehr gut besetzt".