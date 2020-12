HSV gegen HSV: Terodde braucht nur zwei Chancen pro Tor – Ducksch sechsmal so viele

Hannover 96 verliert erstmals in dieser Saison zu Hause: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien ©

Hannover 96 verliert erstmals in dieser Saison zu Hause: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien

In Hannover wollen sie das Wort Krise trotzdem nicht in den Mund nehmen. Kocak spricht lieber von einer „Phase, in der alles gegen uns läuft“. Das ist zwar eine Krise, klingt so aber netter.

Das 96-Problem: vorne pfui, hinten pfui – zumindest manchmal. Stürmer Marvin Ducksch haut die Chancen daneben, und in der Abwehr „stellen wir uns teilweise nicht so clever an“, urteilt Kocak.

"Terodde ist ein Qualitätsstürmer"

Eine besondere Qualität hat Hamburg im Sturm: Simon TORodde. Der 32-Jährige will den Zweitliga-Rekord für die meisten Treffer aller Zeiten knacken, wechselte dafür im Sommer nach Hamburg.

In den ersten beiden HSV-Partien traf er jeweils doppelt, mittlerweile ist sein Torfeuer zumindest ein kleines bisschen abgekühlt. In den vergangenen drei Spielen hat Terodde nur einmal getroffen – das ist die gleiche Quote wie beim viel kritisierten 96-Angreifer Marvin Ducksch. Doch während der mit seiner mageren Chancenverwertung hadert, bleibt Terodde Erster in der Liste der Zweitliga-Torjäger mit insgesamt neun Treffern.

„Simon Terodde ist ein Qualitätsstürmer für die 2. Liga“, warnt natürlich auch Kocak. „Wir müssen als Mannschaft versuchen, diese Waffe auszuschalten. Aber nicht nur Terodde. Wir müssen die komplette Truppe vom HSV in den Griff kriegen.“

Jeder zweite Schuss sitzt

Auch bei 96 ist natürlich nicht einer gefordert fürs Toreschießen – und Ducksch nicht der Alleinschuldige für die Torkrise. Aber er ist mindestens eine traurige Konstante.

Besonders in Sachen Effizienz müsste er sich was abgucken bei HSV-Torjäger Terodde. Ducksch braucht im Schnitt zwölf Torabschlüsse für einen Treffer. Und Terodde? Da sitzt jeder zweite Schuss, das ist aber auch ein Wahnsinnswert. Nicht nur deshalb nimmt der 96-Coach seinen Stürmer (noch) in Schutz.