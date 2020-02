Nach 644 Tagen Zwangspause: Timo Hübers zurück im Kader von Hannover 96

Letztmals stand der sympathische Blondschopf aus Hildesheim am 34. Spieltag der Saison 2017/18 in Leverkusen im Aufgebot von 96. Beim 2:3 zum Saisonabschluss stand Hübers nicht nur im Kader, sondern über 90 Minuten auf dem Platz. Schon in den vier Bundesliga-Partien vorher hatte das Talent durchgespielt.

Kaum ein Spieler von Hannover 96 hatte in der jüngeren Vergangenheit so viel Verletzungspech wie er - abgesehen vom deutlich älteren Felipe: Die Rede ist von Timo Hübers. Umso schöner, dass der 23-jährige Innenverteidiger (fast) wieder zurück ist. Das Eigengewächs stand im Nordderby gegen den Hamburger SV ziemlich überraschend im 20-Mann-Kader der Roten.

Dann der große Rückschlag: Im Trainingslager in Velden (Österreich) riss sich Hübers am 31. Juli 2018 das Kreuzband im linken Knie, es passierte bei einem Zweikampf mit Takuma Asano. "Ich habe es sofort gewusst", sagte der Innenverteidiger. Kein Wunder: Fast auf den Tag genau - am 2. August 2016 - hatte er sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen. "So einen Schmerz vergisst du nicht."

Rückschlag bremst Hübers nicht aus

Hübers kämpfte sich in der Reha zurück - und kehrte am 12. September 2019 auf den Trainingsplatz zurück. Es gab zwar einen Rückschlag, aber auch davon ließ sich der Mann mit der Rückennummer 15 nicht aufhalten. Wohl nicht zuletzt auch angesichts der Personalnot in der zentralen Defensive (Felipe verletzt, Josip Elez gesperrt, Marcel Franke noch nicht fit) wurde das, vielleicht früher als erwartet, gegen den HSV mit einem Platz auf der Ersatzbank belohnt.