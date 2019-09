Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim Hamburger SV 

Die Ausgangslage Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Greuther Fürth droht Hannover 96 den Anschluss an die Spitze der zweiten Liga zu verlieren. Beim Tabellenführer Hamburger SV muss also eigentlich ein Sieg her, um dran zu bleiben. Der HSV hingegen grüßt von der Tabellenspitze und spielt bislang eine starke Saison.

Die Statistik Beide Teams spielten bislang 63 Mal gegeneinander - und die Statistik spricht für die Hamburger. Insgesamt gewann der HSV 26 Spiele, 17 Partien endeten Unentschieden und 20 Mal ging 96 als Sieger hervor. Auch das Torverhältnis spricht für die Hanseaten (96 : 87).

Die Personalsituation bei 96 Sebastian Jung, Timo Hübers und Linton Maina fallen definitiv aus. Der Rest der Mannschaft ist fit. Gut möglich, dass Hendrik Weydandt nach seinem Tor gegen Fürth in die Startelf zurückkehrt. Nach dem schwachen Spiel am vergangenen Wochenende sind weitere Wechsel möglich. Auch Neuzugang Emil Hansson ist bereits ein Kandidat für die Startelf.

Die Personalsituation beim HSV HSV-Trainer Dieter Hecking muss auf die Innenverteidiger Timo Letschert und Ewerton verzichten. Und auch Mittelfeldspieler Christoph Moritz wird den Hanseaten nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten kann Hamburg aus dem Vollen schöpfen.

Das sagt 96-Trainer Mirko Slomka: „Der HSV ist Favorit. Aber in der Rolle können wir gut agieren." Slomka will auf Verteidigen, Umschalten und Anlaufen setzen, um drei Punkte zu holen. "Ich habe der Mannschaft eine Idee an die Hand gegeben, die gut funktioniert. Wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir sehr gut verteidigen können."

Diese Spieler spielten für Hannover 96 und den Hamburger SV Beim VfL Bochum gelang Vahid Hashemian der große Durchbruch. Vorher hatte er allerdings von 1999 bis 2001 zwei Spielzeiten beim Hamburger SV verbracht. Über den FC Bayern München, wo sich der Iraner nicht durchsetzen konnte, wechselte er zu Hannover 96, wo weine Bilanz mit 11 Treffern in 85 Spielen verhalten ausfiel. ©

Anzeige

Das sagt HSV-Trainer Dieter Hecking: "Wir werden 90 Minuten einen Kampf abliefern und alles abrufen müssen. Hannover 96 ist nach wie vor eine Topmannschaft, wenn man sich die Spielernamen anschaut. Da ist viel Qualität vorhanden. Man darf auch nicht vergessen, was der Verein für einen Umbruch hinter sich hat. Da kann es passieren, dass nicht immer alles sofort ineinandergreift und funktioniert. (...) Mirko will mit seinen Mannschaften auch immer offensiven Fußball spielen. 96 wird nicht nur auf Torsicherung aus sein. Ich erwarte eine offene Partie, in der es auch um das Spielerische geht."

Fakten Anstoß : Sonntag, 13.30 Uhr, Volksparkstadion

: Sonntag, 13.30 Uhr, Volksparkstadion Schiedsrichter : Bastian Dankert (Rostock)

: Bastian Dankert (Rostock) Fans: 4.016 Anhänger begleiten 96 nach Hamburg.

4.016 Anhänger begleiten 96 nach Hamburg. Nichts verpassen: HIER GEHT'S ZUM LIVETICKER!

SPORTBUZZER-Aktion: Stimme über die Startelf von Rafas HSV-Stars ab – und werde ihr Co-Trainer neben Thomas Doll!