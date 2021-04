Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den Hamburger SV 

Die Ausgangslage

Für Hannover 96 steht die erste Partie nach vier Wochen Pause an. Das letzte Pflichtspiel hat das Team von Trainer Kenan Kocak am 6. März (1:1 in Aue) bestritten. Danach folgten eine sechstägige Quarantäne, zwei ausgefallene Liga-Partien (Würzburg und Kiel) und die Länderspielpause. In der Tabelle stehen die Roten aktuell mit 35 Zählern auf Rang neun, allerdings stehen noch die beiden Nachholspiele aus.

Anzeige

Der Hamburger SV ist mitten im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga und will mit einem Sieg gegen Hannover zurück auf Tabellenplatz zwei. Vor der Länderspielpause zeigten sich die Hanseaten in starker Form - und gewannen gegen Heidenheim (2:0) und in Bochum (2:0).