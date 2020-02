Hannover 96 gegen den Hamburger SV live im TV und im Online-Stream sehen

Dabei hat Hannover erst am vergangenen Spieltag die vier Spiele andauernde Durststrecke beendet und durch das 3:1 bei Greuther Fürth erstmals seit Dezember letzten Jahres wieder einen Pflichtspiel-Dreier eingefahren. Der als Mitfavorit für den Aufstieg in die Saison gegangene Bundesliga -Absteiger muss sich nach einer turbulenten Hinserie mit einem Trainerwechsel weiter nach unten orientieren und die bedrohlich nah gekommene Abstiegszone nachhaltig distanzieren. " Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken ", merkte Trainer Kenan Kocak mit Blick auf den favorisierten Gegner, gegen den man noch im Hinspiel mit 0:3 unterlegen war, dennoch offensiv an.

Bei HSV-Trainer Dieter Hecking löst der Besuch in seiner alten Heimat nostalgische Gefühle aus. "In Hannover zu spielen, ist für mich immer, wie nach Hause zu kommen. Ich bin am Dienstag noch durch die Innenstadt gelaufen, es wird immer was Besonderes sein", sagte der 55-Jährige. Dennoch ist die Zielvorgabe vor dem Nordderby klar: Um einen erneuten Angriff auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld zu starten, muss der HSV in Niedersachsen punkten. "Es sollte sich keiner ausruhen", mahnte Hecking trotz des guten Starts ins neue Fußballjahr mit drei Siegen aus drei Partien. Zuletzt hatten die Hamburger mit einem 2:0 gegen den Karlsruher SC überzeugt und lauern einen Zähler hinter Bielefeld auf einen Ausrutscher der Konkurrenz.