96-Meinung: Ein erneuter Beleg dafür, dass 96 mit zwei Gesichtern unterwegs ist

Ei, Ei, Ei - sechs Eier im Osternest, das Spektakel wäre ein perfektes Präsent für die Zuschauer gewesen, wenn sie denn hätten dabei sein dürfen. Eine knappe Stunde führt der große HSV den kleinen vor, liegt klar mit 3:0 auf Siegkurs. Aber der Osterspaziergang in Hannover endet dann doch noch so bitter für die Hamburger wie ein Biss in einen ungenießbaren Schokohasen. Sie schenken den für ihre Aufstiegspläne so wichtigen Erfolg doch noch her. Die Enttäuschung war dann auch bei HSV-Trainer Daniel Thioune verständlicherweise „sehr, sehr groß“.

Das 3:3 kann 96 als Moralpunkt verbuchen - oder auch als erneuten Beleg dafür, mit zwei Gesichtern unterwegs zu sein. In den ersten 50 Minuten sogar mit verbundenen Augen - anders lässt sich kaum erklären, Aaron Hunt dreimal so frei stehend zu seinen Toren einzuladen. Es schien keinem bei 96 aufgefallen zu sein, dass Hunt mitgespielt und welche Qualitäten er hat. Ganz schwach war dabei im defensiven Mittelfeld Kapitän Dominik Kaiser.