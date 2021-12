Ganz wichtig! 96 beendet Negativserie mit 1:0 im Nordduell mit dem HSV

Unter der Regie von Interimstrainer Christoph Dabrowski, der normalerweise die 96-Reserve coacht, standen die Gastgeber in der Defensive deutlich besser als zuletzt beim 0:4 in Karlsruhe. Sie hatten einige gefährliche Moment zu überstehen, wurden vornehmlich über Konter aber auch immer wieder selbst gefährlich.

Die Negativserie hat ein Ende gefunden! Nach acht Spielen ohne Sieg hat Hannover 96 endlich wieder drei Punkte eingefahren. Im Nordduell mit dem zuletzt so erfolgreichen HSV behaupteten sich die Roten vor 22.500 Zuschauern (ausverkauft) mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Linton Maina per Abstauber.

Hamburgs Robert Glatzel trifft per Kopf - doch der Treffer wird schnell wieder aberkannt. ©

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber denkbar unglücklich: Bakery Jatta zog nach einem Doppelpass mit Ludovit Reis in den Strafraum, brachte den Ball in die Mitte, wo Robert Glatzel aus kurzer Distanz das 1:0 für den HSV köpfte (11.). Allerdings nur vermeintlich, denn Jatta hatte bei der Ballannahme im Abseits gestanden, weshalb der Treffer schnell kassiert wurde.

Es kam noch besser: Quasi im Gegenzug ging 96 mit der ersten Chance in Führung: Die Roten konterten über Maximilian Beier, dessen starker Abschluss von Hamburgs Keeper Marko Johansson gerade so an den Pfosten gelenkt worden konnte. Der Ball prallte günstig ab - und Linton Maina stand zum Abstauben bereit (13.).

Glatzel köpft knapp vorbei

Viel passierte in der folgenden halben Stunde bis zur Pause nicht mehr. Der HSV versuchte zwar, Druck zu machen, wurde aber nicht mehr wirklich gefährlich, 96 beschränkte sich aufs Verteidigen. In Minute 41 hätte es dann aber beinahe doch im Kasten der Gastgeber geklingelt, der Kopfball von Glatzel nach einer Flanke von rechts ging jedoch haarscharf links vorbei. Also - Führung zur Pause!

Die war schnell nach dem Seitenwechsel direkt wieder in Gefahr: Nach einer Flanke von Moritz Heyer konnte zu erst Sei Muroya gegen Faride Alidou erfolgreich stören, dann klärte Kapitän Marcel Franke (47.). Im Gegenzug war Johansson gegen den steil geschickten Beier zur Stelle (48.). Es deutete sich an: Es würde so weitergehen, dass der HSV viel Ballbesitz hat und das Spiel macht - und die Roten auf Nadelstiche setzen.