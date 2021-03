Dank Thioune wieder ein Thema: Startet der HSV in Hannover mit 96-Flop Bobby Wood?

Zugegeben, die Scorerquote von Bobby Wood liest sich auch in dieser Serie eher harmlos: 15 Einsätze, ein Treffer, eine Vorlage. Aber dass der einstige 96-Leihprofi überhaupt noch mal eine Rolle beim Hamburger SV spielt, ist überraschend genug. Beim Pflichtspiel in Hannover am Ostersonntag (13.30 Uhr) winkt ihm erneut die Startelf – zum zweiten Mal seit November 2019.

96-Engagement wurde zum Missverständnis

Bei seinem Leihengagement in Hannover floppte der US-Boy in der Saison 2018/19. Der HSV wollte Topverdiener Wood (damals 3,5 Millionen Euro, jetzt in der 2. Liga noch immer 2 Millionen pro Jahr!) wegen sinkender Torquote anderswo parken. Nach einem guten HSV-Jahr hatten die Entscheider ihm einen Mega-Vertrag gegeben, dem der jetzt 28-Jährige nie gerecht wurde. Durch die Leihe hoffte Hamburg auf neuen Wind für Wood, 96 hoffte auf Tore für den erneuten Klassenerhalt in Liga 1.

Aus beiden Wünschen wurde nichts. Lediglich bei einem Doppelpack gegen Stuttgart zu Saisonbeginn hielt Wood mal, was 96 sich von ihm versprochen hatte. In den anderen 19 Ligaspielen gelang ihm nur ein weiterer Treffer, im letzten Saisondrittel fehlte Wood ganz: erst mit Knieproblemen, dann wegen des Trainingsrückstandes. 96 stieg als Tabellenvorletzter ab.