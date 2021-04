Ihr habt abgestimmt! So würdet ihr Hannover 96 gegen den Hamburger SV aufstellen

Nach vier Wochen steht für Hannover 96 wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm. Corona-Verdachtsfälle und die Länderspielpause haben dafür gesorgt, dass die Roten lange keine Partie mehr bestreiten konnten. Nun geht's im Heimspiel am Ostersonntag (13.30 Uhr) direkt ins Nordduell gegen den Hamburger SV.

Nach Meinung der SPORTBUZZER-User soll Trainer Kenan Kocak seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel Spiel am 6. März in Aue (1:1) ordentlich durchwürfeln. Unter anderem wünschen sich die User U23-Stürmer Moussa Doumbouya in die erste Elf. Die komplette User-Startelf seht ihr in der Galerie.