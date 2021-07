Heim-Premiere misslingt: Schwaches 96 unterliegt Rostock deutlich

Das war zu wenig: Hannover 96 kassierte am zweiten Spieltag eine 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Aufsteiger Hansa Rostock, der Heim-Auftakt von Trainer Jan Zimmermann vor knapp 14.000 Fans ging in die Hose. Gerade im Vergleich zum 1:1 in Bremen war der 96-Auftritt enttäuschend.