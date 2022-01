Gelungener Start ins neue Jahr: Maina schießt Hannover 96 zum 1:0 in Rostock

Happy New Year, Hannover 96. Es sollte eine fröhliche Neujahrs-Party werden bei Hansa Rostock nach einem 2021 zum Vergessen. 96 gewann wie geplant, aber extrem glücklich gegen die zuvor punktgleichen Rostocker. Ein gelungener Ergebnis-Start ins Jahr 2022, der glücklicher kaum hätte laufen können. Weil Linton Maina seine Rakete in einer Szene zündete, war Hannover noch knapp mit 1:0 in Führung gegangen. Schwein gehabt, es war eine von jämmerlichen zwei 96-Torchancen im ganzen Spiel. Anzeige Trainer Christoph Dabrowski hatte den Spielverlauf natürlich ganz anders geplant: Mit zwei hoch eingeflogenen Transfers Mark Diemers und Cedric Teuchert und mit schnellen statt mit torlosen Stürmern. Aber es lief lange Zeit so gut wie gar nichts nach Plan.

Bilder zum Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Hannover 96 Bilder zum Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Hannover 96 ©

Sei Muroya verhakte und verletzte sich bereits in der dritten Minute beim Zweikampf mit John Verhoek derart schwer am linken Fußgelenk, dass 96 mehrere Wochen auf den Japaner wird verzichten müssen.

Muroya blieb am Boden liegen und wimmerte zum Erbarmen. In der fünften Minute musste Jannik Dehm schon hinten rechts einspringen. Muroya stand nur mit Hilfe und Mühe auf, schüttelte mit dem Kopf und humpelte, gestützt von Doc Hauke Mommsen in die Kabine. 96 zeigt eine schwache erste Hälfte 96 wirkte nicht nur geschockt, sondern wie gelähmt. Haris Duljevic verballerte gleich zwei Riesenchancen kurz nach dem Muroya-Aus. Weltmeister Ron-Robert Zieler, nach 13 verletzten Wochen wieder im Tor, war nach einer Viertelstunde schon viermal von links nach rechts gesprungen, zwei Rostocker Chance entschärfte er selbst, zwei schoss Hansa in den Himmel. 96 verweigerte 20 Meter vor dem eigenen Tor den Zugriff in den Zweikämpfen, Sebastian Kerk ließ sich freiwillig tunneln, vorne verhedderte sich Maximilian Beier maximal in sinnlosen Kleinklein-Duellen. Und die beiden Neuen? Teuchert verfehlte mit Kunststückchen den Stil der 2. Liga. Mark Diemers suchte als ordnender Kreativer Anspielstationen, die es nicht gab. Die 96-Offensive bot bis zur Pause nichts an, was für für 2022 Mut machen könnte. Nicht einmal Torschüsse oder gar Chancen.

Mehr zu Hannover 96