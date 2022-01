STIMMT AB! Wie würdet ihr Hannover 96 bei Hansa Rostock spielen lassen?

26 Tage ist die 1:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen nun schon her. Seitdem ist einiges passiert bei Hannover 96. Trainer Christoph Dabrowski hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben, mit Mark Diemers und Cedric Teuchert sind zwei neue Spieler hinzugekommen. Florent Muslija (nach Paderborn) ist schon weg, Patrick Twumasi soll noch gehen. Und mit Martin Hansen gibt es bislang nur einen Corona-Fall an der Leine. Der Einsatz von Mike Frantz ist nach einem Schlag im finalen Test gegen Bremen fraglich.

Ob 96 in der Winterpause gut gearbeitet hat, wird sich am Freitag (18.30 Uhr) bei Hansa Rostock zeigen. Das Hinspiel gegen die Kogge hat 96 noch unter der Regie von Jan Zimmermann am 2. Spieltag mit 0:3 verloren. Mit welcher Elf soll 96 weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln? Sollen die beiden Neuzugänge von Beginn an eine Chance bekommen? Spielt doch einmal Trainer und gebt eurer Lieblingself eine Stimme!