96-Fans kehren gegen Rostock zurück: Das müsst ihr vor dem Stadionbesuch wissen

Aber welche Corona-Regeln gelten eigentlich rund um den Stadionbesuch und wie komme ich jetzt noch an Tickets? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Am Samstag (13.30 Uhr) steht für Hannover 96 gegen Hansa Rostock das erste Heimspiel der neuen Saison auf dem Programm. Erstmals seit langer Zeit dürfen auch wieder Fans im Stadion dabei sein. Das Gesundheitsamt erteilte 96 die Erlaubnis, insgesamt bis zu 22.250 Zuschauerinnen und Zuschauer in die HDI Arena zu lassen. Ausverkauft wird das Stadion wohl nicht sein, aktuell rechnen die Roten wohl mit ca. 14.000 Fans.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Nein, nicht unbedingt. Bei Hannover 96 gilt die sogenannte 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Somit haben auch negativ Getestete die Möglichkeit, das Spiel gegen Hansa Rostock in der HDI Arena zu verfolgen. Es muss ein Dokument vorgelegt werden, das vollständigen Impfschutz, eine Genesung oder einen negativen Schnell- bzw. PCR-Test, wobei beide nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, bestätigt. Ohne einen derartigen Nachweis ist ein Besuch im 96-Stadion nicht möglich. Auch ein Selbsttest mit einer Bestätigung vom Arbeitgeber reicht nicht aus.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Im Stadion von Hannover 96 sind lediglich OP-Masken oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 zugelassen. Diese müssen überall getragen werden - in Warteschlangen, beim Einlass, auf Toilette oder am Getränkestand. Lediglich am eigenen Sitzplatz darf der Mund- und Nasenschutz abgesetzt werden.