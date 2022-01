Kommentar: 96 wird es in der Rückrunde ähnlich schwer haben wie Hansa Rostock

Das stille Örtchen heißt im Ostseestadion die „Schietecke“. Dabei sieht alles hübsch und renoviert aus, was Hansa an der Ostsee aufbaut. Aber das Schiff wird den rettenden Hafen in der 2. Liga nur mit Mühe erreichen. Und wer Hannover 96 gestern über 90 Minuten beobachtete, muss sagen: 96 wird es mit dieser Art und Weise weiterhin ähnlich schwer haben.

Anzeige

So ein Sieg in Rostock riecht natürlich gleich wieder nach Rettung. Aber so weit ist es noch lange nicht. Das 1:0 täuscht über eine schwache Leistung hinweg, die zumindest eine Warnung sein sollte.