Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Hansa Rostock

Nach der 1:4-Pleite gegen Werder Bremen im letzten Spiel vor der Winterpause will Hannover 96 unbedingt mit einem Erfolgserlebnis ins Fußballjahr 2022 starten. Das Team von Christoph Dabrowski ist auswärts bei Hansa Rostock gefordert. Die 96er stecken nach wie vor im Tabellenkeller fest (20 Punkte nach 18 Spielen, Tabellenplatz 15) und wollen unter keinen Umständen noch tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen werden.

Die Statistik:

Insgesamt 18 Mal trafen Hannover 96 und Hansa Rostock bislang aufeinander, die Statistik spricht dabei für die Roten. Achtmal gingen sie als Sieger hervor, sechsmal konnte Hansa dreifach punkten und die übrigen vier Partien endeten mit einem Remis. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde lief allerdings alles andere als optimal für Hannover. Die damals noch von Jan Zimmermann trainierten 96er verloren am 2. Spieltag im heimischen Stadion deutlich mit 0:3. Es war ein Fingerzeig dafür, was in der verkorksten Hinrunde noch folgen sollte.