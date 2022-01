Kommentar: Der Spielplan bietet Hannover 96 eine fantastische Chance

Jenseits aller Hohlheit gibt es auch Phrasen, die trotzdem wahr sind. Ein guter Start ist wichtig, der Satz gehört auf jeden Fall dazu. Das lässt sich schon damit belegen, dass 96 nach dem 0:3 am zweiten Spieltag zu Hause gegen Rostock den Fahrstuhl in den Keller bestiegen hat. Im Untergeschoss der 2. Liga fängt die Mannschaft heute auf Platz 15 von Neuem an. Punktgleich mit Hansa, dem Gegner und Aufsteiger, der von vorneherein nur eines wollte – den Abstieg verhindern.

96 peilt mit Diemers, Teuchert und Zieler Sieg in Rostock an – Fans unterstützen mit Banner

Mit Diemers, Teuchert und Dabrowski verbinden sich neue Hoffnungen

Ohne die beiden Siege unter Christoph Dabrowski gegen den HSV und Ingolstadt hätte 96 das neue Jahr sogar auf einem Abstiegsplatz begonnen. So verbinden sich mit dem neuen Trainer mal wieder neue Hoffnungen, wie auch mit den beiden Januartransfers Mark Diemers und Cedric Teuchert.

Der Spielplan mit den beiden Ligaspielen in Rostock und danach gegen Dresden bietet dazu die fantastische Chance, gleich zum Anfang des Jahres den Fahrstuhl in die nächste Ebene zu besteigen. Das Pokalspiel dazwischen gegen Gladbach am kommenden Mittwoch ist Bonus für Herz und Kasse, sportlich ist die Liga bedeutsamer. Also schauen wir am Freitagabend optimistisch nach Rostock und hoffen, dass Dabrowski bei den Spielern die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Auch keine Wahnsinnspointe, aber so ist es nun mal.