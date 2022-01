Mit Diemers und Teuchert: So würdet ihr 96 bei Hansa Rostock aufstellen

Die kurze Winterpause ist vorbei! Am Freitagabend (18.30 Uhr) steht für Hannover 96 das erste Pflichtspiel des Jahres 2022 auf dem Programm - auswärts bei Hansa Rostock. Das Team von Christoph Dabrowski will unbedingt mit einem Sieg in die zweite Saisonhälfte starten und Wiedergutmachung für die 1:4-Heimpleite kurz vor Weihnachten gegen Werder Bremen betreiben. Mit einem Erfolg könnte sich 96 etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen und die punktgleichen Rostocker überholen.

Die Winter-Neuzugänge Cedric Teuchert und Mark Diemers sind direkt ernsthafte Startelfkandidaten und sollen das bisher maue Spiel der Roten beleben. Auch ihr wollt, dass Coach Dabrowski beide direkt in die 96-Startelf beordert - genauso wie Rückkehrer Ron-Robert Zieler, der lange Zeit verletzungsbedingt pausieren musste.