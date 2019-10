Überraschende Momente: Warum Hansson bei 96 auf der Überholspur ist

Guter Zug von Slomka

Überhaupt hält Weydandt viel von der Idee, selbst in der Sturmspitze noch mehr von hohen Hansson-Hereingaben profitieren zu können. „Wenn ich in der Mitte spiele, sind Flanken ein guter Zug“, sagte der Doppeltorschütze. In Karlsruhe spielte Weydandt auf der rechten Seite, rückte erst in die Mittel, als Hansson für Marvin Ducksch ins Spiel kam. Slomkas Wechsel zeigte prompt die erhoffte Wirkung.