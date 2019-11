Haraguchi trifft: So liefen die Länderspiele für die Nationalspieler von Hannover 96

Die Länderspielpause ist vorbei und die drei 96-Spieler, die für ihre Nationalmannschaft unterwegs waren, kehren zurück. Genki Haraguchi gelang am Donnerstag bei der japanischen Nationalelf ein Treffer gegen Kirgisistan, das hat er für 96 noch nicht geschafft. Das erste WM-Qualifikationsspiel bei den Kirgisen gewannen die Japaner mit 2:0 - Haraguchi erzielte den Endstand in der 54. Minute.

Am Dienstag stand dann noch ein Freundschaftsspiel gegen Venezuela an. Die Heimpartie verlor das Team um Haraguchi und Ex-96er Takuma Asano mit 1:4. Der 96-Japaner wurde in der 82. Minute ausgewechselt. In der WM-Quali sieht es für die Asiaten wie erwartet gut aus. Sie haben bisher alle vier Duelle für sich entscheiden können.