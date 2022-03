96 hat ein Tugend-Problem

Die schöne Welle, die 96 erwischt zu haben glaubte, ist schon wieder zusammengebrochen. In Sandhausen „hat alles gefehlt, das war in allen Mannschaftsteilen eine Katastrophe“, ärgert sich ­96-Chef Martin Kind. „Total enttäuscht“ sei er, so aufzutreten, „das geht natürlich nicht.“

Die Frage ist nun: Liegt es an sportlich-taktischen Fehleinschätzungen des Trainers? Christoph Dabrowski hatte ja zu Recht viel Lob für seinen überraschenden Matchplan gegen St. Pauli eingeheimst. Zuletzt aber passte die Idee weder beim 0:4 im DFB-Pokal gegen Leipzig noch in Sandhausen. In beiden Partien musste der Ausgangsplan verändert und angepasst werden. Mit der Dreier-Abwehrkette in Sandhausen zu starten, war ein fataler Fehlgriff.