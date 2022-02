Hannover 96 hat keine Angst vor Leipzig-Überflieger Nkunku

Es ist die Saison des 24 Jahre alten Franzosen. In 24 Bundesligaspielen gelangen ihm 14 Tore und 9 Assists. In der Champions League traf er siebenmal, dazu kommen zwei Vorlagen. Auch in der Europa League und im DFB-Pokal traf er schon. Sein Marktwert wird auf 55 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich: Die gesamte 96-Mannschaft kommt nur auf knapp 21 Millionen. Nkunku ist ein Freigeist im offensiven Mittelfeld, bei 96 spielt Sebastian Kerk diese Rolle.

Fehlt Leipzig die Frische?

Tedesco wird kaum auf Nkunku verzichten wollen, auch wenn der Tanz in den vielen Wettbewerben Spuren hinterlassen hat, wie Dabrowski nach Ansicht des Spiels in Bochum vermutet. „Man hat gesehen, dass Leipzig anstrengende Wochen hinter sich hat. Sie haben sehr pragmatisch gespielt und sich am Ende mit hoher Effektivität belohnt.“

Tedesco hatte seine Startelf nach dem Europa-League-Spiel am vergangenen Donnerstag in Spanien auf sieben Positionen verändert. RB wird also nicht mit Frischegarantie in Hannover landen. Sie müde zu spielen und zu laufen, wird ein 96-Ziel sein.

Ähnlich, wie Leipzig auch von Bochum gefordert wurde. Dabrowski hat „eine leidenschaftliche und aggressive Bochumer Mannschaft gesehen, die ihr Heil mutig und aktiv im Spiel nach vorne und im Pressing gesucht hat“. Der 96-Trainer könnte den Matchplan kopieren – im Wissen, Klassespieler wie Nkunku nicht komplett aus dem Spiel nehmen zu können. Er wird seine Szenen bekommen.