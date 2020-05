Wunsch Konsumartikelhersteller: Wer folgt bei 96 auf Heinz von Heiden - und den NDR?

Heinz von Heiden baut Massivhäuser – und weiter auf Hannover 96. Der Sponsor bleibt noch für ein Jahr auf dem Trikot, zieht sich dann aber in die zweite Reihe zurück und wird Exklusivpartner. „Auch in der aktuell schweren Zeit rudern wir alle im roten Fußballboot, wie es so schön im Stadionlied heißt, stehen zu Hannover 96 und lassen den Klub genauso ‚niemals allein‘ wie unsere Baufamilien“, schwärmt Geschäftsführer Helge Mensching. „Deshalb war es selbstverständlich, unseren Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.“

Seit 2014 hatte 96 mit Heinz von Heiden Beton angerührt, 2016 wurde der Vertrag bis 2020 ausgebaut. Wenn die Partnerschaft im Juni nächsten Jahres endet, hat die Verbindung sieben Jahre gehalten.