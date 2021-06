96-Boss Kind hofft auf neuen Hauptsponsor bis Saisonstart: "Situation realistisch einschätzen"

Eine weitere wichtige Baustelle ist die Suche nach einem Trikotsponsor. Heinz von Heiden hat sich nach sieben Jahren verabschiedet, und noch ist die Brust blank. „Wir müssen realistisch die wirtschaftliche Situation einschätzen“, sagt der 77-Jährige, „die meisten Unternehmen haben Probleme.“ Zwei Unternehmen seien in der engeren Wahl. „Wir nähern uns einer Entscheidung“, hofft Kind, zum Saisonstart Ende Juli einen neuen Hauptsponsor präsentieren zu können.

Und noch eine Baustelle – 96 macht in dieser Saison elf Millionen Euro Verlust. „Da wir auch in den vergangenen Jahren Verluste hatten, sind wir an der Grenze, dass das Eigenkapital aufgezehrt ist.“ Kind nennt dazu als Konsequenz zwei Optionen. Eine wäre die Kapitalerhöhung durch die Altgesellschafter Kind, Dirk Roßmann und Gregor Baum. „Die grundsätzliche Bereitschaft besteht.“

Kind will aber perspektivisch besser „das Hannover-Modell breiter aufstellen“. Dazu würden „Gespräche mit mehreren möglichen Investoren“ geführt. Einer ist Karl Gerhold (71), der Gründer des Magdeburger Energiedienstleisters Getec, der in Hannover wohnt. „Aber ob wir das so machen, ist ergebnisoffen.“