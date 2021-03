"Zeitpunkt extrem schwierig": Sponsorensuche läuft - droht 96 eine blanke Brust?

Ein Loch auf der Brust – das ist keine angenehme Vorstellung. Nicht mal, wenn es sich nur um Fußballhemden handelt. Bei Hannover 96 fehlt für die nächste Saison noch ein Trikotsponsor, der seinen Schriftzug oder sein Logo auf der Brust der Spieler präsentiert. Damit droht ein weiterer Einnahmeausfall in ohnehin schwierigen Zeiten.

Anzeige

96-Chef Martin Kind zeigt sich allerdings „hoffnungsfroh und optimistisch, dass wir noch einen neuen Partner finden“. Sieben Jahre war 96 mit Heinz von Heiden auf den Trikots unterwegs, am 30. Juni legt der Hausbauer die Kelle aus der Hand. 2014 stieg das Unternehmen aus Isernhagen ein und verlängerte zweimal den Vertrag. 2017 und zuletzt 2020, dann nur noch für die aktuelle Saison. „Wir hatten für die erste und zweite Liga faire Verträge“, sagt Kind. Die sollen für Heinz von Heiden „anfangs sogar teuer“ gewesen sein. Etwa 4 Millionen Euro flossen pro Bundesliga-Saison in die 96-Kasse. In der 2. Liga bekam der Verein erst noch 2 Millionen Euro. In diesem letzten Jahr sind es 1,4 Millionen Euro.