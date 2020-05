Bis Juni 2021: Heinz von Heiden bleibt (noch) Hauptsponsor von Hannover 96

Vieles ist derzeit ungewiss, in Sachen Hauptsponsor hat Hannover 96 allerdings Klarheit. Heinz von Heiden prangt mit seinem Logo auch in der Saison 2020/21 auf dem Trikot der Roten. Das Massivhausunternehmen mit Hauptsitz in Isernhagen hat am Dienstag die Zusammenarbeit mit den Roten um ein Jahr verlängert.

"Auch in der aktuell schweren Zeit rudern wir alle im roten Fußballboot, wie es so schön im Stadionlied heißt, stehen zu Hannover 96 und lassen den Klub genauso ‚niemals allein‘ wie unsere Baufamilien", betont Geschäftsführer Helge Mensching.