Neue Podcast-Folge: Der Platzwart trifft den 96-Archivar - Tore, Träume, Tradition (II)

Hannover gehört zwar nicht zu den Klubs der ersten Stunde in der Bundesliga - aber warum eigentlich? Die Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer treffen den 96-Archivar Sebastian Kurbach im Archiv. Umgeben von Wimpeln in Schwarz-Weiß-Grün reist das Trio in der Zeit zurück - bis zur Gründung der Bundesliga. Auch räumt er mit der Legende auf, dass die Rivalität zwischen 96 und Braunschweig quasi seit dem Mittelalter so extrem bestanden habe.

Zahlen, Daten, Fakten - kann jeder googeln. Kurbach liefert Hintergründe. Zum Beispiel über die Begeisterung im Niedersachsenstadion. Oder über Maskottchen. Aber welche gab es eigentlich bei 96?