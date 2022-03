Die neue Podwart-Folge: Die Traditionsabteilung von 96 und die Tristesse der 90er

Der Platzwart trifft dieses Mal nicht den Tiete, der Platzwart trifft den Thomas. Thomas Hylla, Abteilungsleiter der 96-Traditionsabteilung lädt ein zum Talk in seine Rapid Lounge in Rodenberg. Was haben Hannover 96 und Rapid Wien gemeinsam? Wo entstand die 96-Vereinshynme? Und welche Fehler machte der 96-Archivar?

Anzeige

Die 96-Traditionsabteilung, das sind die Lordsiegelbewahrer von Hannover 96. Sie kennen noch die Zeiten, da die „Roten“ in Rosa spielten und selbst 96-Vorstandsmitglieder den Verein nur gegen Vorkasse belieferten. Wer wissen will, was Hugo Almeida, Thomas Schaaf und Abel Xavier gemeinsam haben – Podwart hören!