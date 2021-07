Die neue Podwart-Folge: Mann und Zimbo managen das neue 96 - was passiert jetzt auf dem Transfermarkt?

Der HAZ-Platzwart trifft den Tiete, Satire trifft auf Hintergrund. Die Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer diskutieren mit 96-Reporter Dirk Tietenberg über die aktuellen Entwicklungen und Rückschritte bei Hannover 96. Das wird ein geiler Ligastart in Bremen - da sind sich alle einig. Aber ob 96 noch zu den Best Five der Liga gehört - da sind sich nicht alle einig. Ein Wortduell, fast auf Augenhöhe: "Ich weiß, wie das ist, wenn man von unten nach oben gucken muss, mein Freund."

Und hier könnt ihr den 96-Podwart direkt hören:

Wann kommt Cherundolo eigentlich zurück?

Aus der Reihe Platzwart "Classic" taucht nun ein Dokument wieder auf um einen ehemals wertvollen Spieler. Es geht um Mame Diouf, ein Gespräch zwischen seinem Berater und dem früheren Manager Dirk Dufner. Was die Beteiligten nicht ahnten - das Gespräch wurde von einem Lügendetektor begleitet.

Der Platzwart deckt außerdem auf, warum Fußballmanager auf Fotos eigentlich immer in ihr Handy sprechen. Wegen der vielen Hörer in den Vereinigten Staaten wagen wir einen Blick in die USA. Janssen gibt zu, wegen Steven Cherundolo die Liga MLS gesehen zu haben, dabei trainiert Cherundolo in der 2. Liga dort Las Vegas. Apropos: Wann kommt Cherundolo eigentlich zurück? Antworten darauf und auf anderen Fragen in der neuen Podwart-Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.