Neue Podwart-Folge: Akte 96 ungelöst und die Frage: "Ist Teuchert der Knipser?"

Uwe Janssen und Bruno Brauer haben so viel Schlimmes erlebt, da fällt es den HAZ-Kolumnisten mit dem Optimismus schwer. Vor allem Brauer ist skeptisch, was Trainer Christoph Dabrowski und die neuen Spieler angeht. "Ich mag den Teuchert total gern...", aber ist er... der Knipser? Und was macht einen Knipser überhaupt aus? Bei 96 genügt ja schon ein Tor...

Vielleicht reicht ein solches 96 für gegen Gladbach! Wie stehen die Chancen auf einen Pokalunfall in Hannover? Zumal ja der Weltmeister Ron-Robert Zieler wieder dabei ist. Aber die große Frage bleibt: Wer soll bei 96 das Toreschießen übernehmen? Janssen wagt es erst gar, zweistellig zu denken. Der Podwart einigt sich auf eine neue Taktik: das Toresharing.