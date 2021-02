Der Platzwart trifft den Tiete: "Außer Besen nix gewesen? 96-Spuren im Schnee" 

Was für eine Belohnung für die Derbyhelden: Sie dürfen Schnee schippen! Trainer Kocak ist sauer und auch Manager Zuber fällt immer häufiger durch schlechte Laune am Spielfeldrand auf. Mit Stimmungskanonen an der Seitenlinie kennt sich der Platzwart natürlich aus. Genki Haraguchi hinterließ bei 96 hingegen eher eine traurige Schneespur. Sein Torschuss liegt gedanklich immer noch im Tauwasser der HDI-Arena. Diesem Spiel und dem einzigen Besen im Niedersachsenstadion hat der Platzwart in den Classics eine eigene Folge gewidmet: Außer Besen nix gewesen.

Daniel Stendel kehrte leider nicht so lange bei den 96-Profis. Aber er sorgte einst für ein Top-Klima nach der zermürbenden Schaaf-Serie. Der Platzwart stellt Stendel noch einmal in den Wind - ein Top-Klassiker aus der Classic-Parade. Der neue 96-Podwart singt ein Loblied auf den guten alten Attacke-Trainer! Ob der aktuelle Coach es schafft, in der Tabelle noch einmal zu attackieren, hängt vom Ausgang eines wichtigen Duells ab: 96 gegen Fortuna Düsseldorf, dem wohl hannoverschsten Klub des internationalen Profifußballs...