Der Platzwart klopft an Heckings Tür - oder: die neue Folge vom 96-Podcast ist da!

Der Platzwart trifft den Tiete in der neuen Folge: "Kraut und Rüben - Die 96-Manager und ihre besten Pferde" Die HAZ-Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer sprechen mit Reporter Dirk Tietenberg über das ständige Auf und Ab bei Hannover 96. Und das bevorstehende Derby. Außerdem scheint der aktuelle 96-Manager mit der Tradition zu brechen, einen ganzen Rennstall voller frischer Profis nach Hannover zu holen...

Der Platzwart wird nervös, fordert die Rückkehr des europäischsten aller Europa-Linksfüße und klopft nach dem 5:2 in Nürnberg musikalisch bei einem alten Bekannten an: "Knocking on Hecking's Door". Ob der frühere Trainer sich traut, auch mal die Geschäftsführung in Hannover zu übernehmen? Generell läuft die Saison bei 96 aber wie Kraut und Rüben, für Ordnung hätte früher Mittelfeldmann Pirmin Schwegler gesorgt. Die Ode vom Platzwart hat sich der Schweizer mit dem schönsten Spitznamen der 96-Geschichte allemal verdient.

Und hier könnt ihr den 96-Podwart direkt hören: