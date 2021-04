Der Platzwart trifft den Tiete: Starke Ersatztorhüter und 96-Krisenanalyse in 30 Sekunden

Der Platzwart trifft den Tiete - in der neuen Folge vom 96-Podwart geht's natürlich um die Trennung von Trainer Kenan Kocak und die sportlich wenig erbauliche Situation bei den Roten. Aber: In "Top of the Flops" sind auch die besten und sympathischsten Ersatztorhüter von Hannover 96 ein Thema.