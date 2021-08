Die neue Podwart-Folge: Alles außer Ducksch - der Saisonstart von Hannover 96

Ducksch in Bremen, Beier in Hannover - täglich gibt's Frisches vom Transfermarkt. Die neue Folge vom 96-Podwart dreht sich um alles außer Marvin Ducksch - um den Saisonstart der Roten. Erst verkorkst, dann erholt gegen Heidenheim, generell spielt die 2. Bundesliga verrückt. Die Kolumnisten Uwe Janssen und Bruno Brauer lassen sich dabei auf eine Diskussion mit SPORTBUZZER-Redakteur Dirk Tietenberg ein: Wie wichtig ist eigentlich die Ballan- und mitnahme? Weydandts Annahme, so Brauers Einwurf, "ging ins Tor, mein Freund"...

Apropos: Gute Freunde sollte man niemals trennen. Die Fußballfreunde trauern um den größten deutschen Stürmer aller Zeiten. Der Platzwart erinnert an die schönsten Stunden mit Gerd Müller, der Tiete staunt. Und zum Abschluss der neuen Folge wird dann auch noch der Eistresor geöffnet...