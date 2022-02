Neue Podwart-Folge: Der Knoten sitzt, der Kragen platzt - 96 in der Torfalle

Ist der Dabrowski-Effekt schon verpufft? Ist er noch da? Kolumnist und Platzwart Bruno Brauer findet den Spielstil von 96 "keinen Deut besser als bei Jan Zimmermann, die hatten einfach Glück". In Heidenheim kam dann Pech dazu. "Wir sind nicht auf Augenhöhe von Heidenheim", findet Kollege Uwe Janssen. Da lacht der großartige Kollege Brauer, der sich ohne Absicht in Diskussionen um Körperlängen verfängt.

Völlig verfahren ist die Situation im Angriff der Roten. Der Trainer kündigt seit Wochen an, dass der Knoten im Sturm doch mal platzen werde. Nur wann? SPORTBUZZER-Redakteur Dirk Tietenberg berichtet, wie ihm vor der langen Rückfahrt aus Heidenheim einzig der Kragen platzte. Was ein wenig tröstet, ist die Vorfreude aufs Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Leipzig. "Da kannste volles Brett geh'n", glaubt der Platzwart, der einen passenden Classic beisteuert: einen Klassiker mit 96 und Salif Sané aus einer Zeit, in der vieles, aber nicht alles besser war...