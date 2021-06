Podwart SPEZIAL: "Mit Henne auf dem Wachtelhof" - 96 und die Trainingslager

96 hat losgelegt und bereitet sich "auf die Meisterschaft in der 2. Liga vor", glaubt Kolumnist Uwe Jansen. In der neuen Folge des Podwarts geht es um das bevorstehende Trainingslager. 96 hat es nicht weit bis Rotenburg an der Wümme. Die Profis wohnen im Gasthaus Wachtelhof, eine Top-Adresse während der WM 2006, als 96 sich noch auf die Europa League vorbereitete.

Bis dahin gab es einige schöne Trainingslager - in Velden oder in Belek. Reporter Tiete etwa erinnert sich an unausgeschlafene Nächte und Ballermann-Interviews. Dazu gibt es zwei Platzwart-Classics aus Zeiten, als Gendern noch dringend notwendig war. Das Lied "Das Frauenbild in Augsburg" soll sogar Auslöser gewesen sein für eine notwendige Debatte im Fußball. Die jungen Profis kennen diese alten Stories wahrscheinlich gar nicht mehr und wollen lieber selbst Geschichte schreiben. Trainingslager sind der beste Zeitpunkt, die eigene Karriere voranzubringen. Auch "Henne" Weydandt hat schließlich mal in St. Peter-Ording angefangen...