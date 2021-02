Der Platzwart trifft den Tiete: Gute Besserung! Hannover 96 und seine besten Verletzten

Der Platzwart trifft den Tiete - in der neuen Folge vom 96-Podwart geht's um Wunderheilungen und seltsame Verletzungen in Hannover. "Voodoo und andere medizinische Wunder", wie gewohnt musikalisch unterlegt von den Platzwart-Classics. In diesem Sinne: Gute Besserung!