Die neue Podwart-Folge: Traumduo Jan Havelse und Joe Ibiza? Es tut sich was bei 96

Eigentlich ist Martin Kind vor allem an Hannover 96 interessiert. Stress pur! Aber Urlaub? Trotzdem ist ein neuer Manager im Gespräch, der sich "Joe Ibiza" nannte, einer aus Mannheim - wie Kenan Kocak. Früher auch "Knochen-Jochen" Kientz genannt. Der Managerkandidat war ein Modell-Athlet, was Kind angenehm an "Acker Schröder" erinnern dürfte. Die Managerfrage allerdings? So offen wie der Himmel über Ibiza...

Völlig klar liegt der Trainer-Horizont nun vor uns. Kein Baumgart verstellt 96 den Weg. Jan Havelse wird's. Ein Retter seit Geburt, echter Name: Jan Zimmermann. Der Podwart macht deutlich, wie mutig die Entscheidung für den neuen Trainer wirklich ist. Und Martin Kinds Urlaub? Daraus wird vorerst nichts. Stattdessen gibt's die 14. Folge vom 96-Podwart, mit musikalischen und gesprochenen Live-Highlights der vergangenen Platzwart-Jahre.