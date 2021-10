Bierversprechen für 9.000 Fans: Happy Hour vor dem 96-Heimspiel gegen Aue

Bierrekord gegen Schalke

Daran soll auch die Entschuldigungs-Happy Hour vor dem Aue-Spiel nichts ändern. Zwischen 12 und 13.30 Uhr kosten Kaltgetränke an allen Kiosken um das Stadion und im Innenraum die Hälfte.

Das HCC kündigte kurz nach der Panne an, man werde „Reserven aufbauen“. Die Erklärung für den Biermangel gegen Schalke übrigens: erstens die Happy Hour, „die sehr ordentlich in Anspruch genommen wurde“. Und zweitens sei da­nach auch überdurchschnittlich viel getrunken worden. In Relation zu den 39 500 Zuschauern sei ein neuer Re­kord beim Bierverbrauch erreicht worden. In Vergleich zu früheren Topspielen sind 25 Prozent weniger Zuschauer da gewesen, die aber 10 Prozent mehr getrunken haben. Es war dann also doch ein hochprozentiger Abend.