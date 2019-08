Ein Traum für alle 96-Fans: HDI-Arena original nachgebaut in Fifa 20 enthalten!

Da macht das Zocken doch gleich noch mindestens doppelt so viel Spaß: Die Fans von Hannover 96 können ihre Mannschaft in der "echten" HDI-Arena zum Wiederaufstieg ballern. Zwar nur im Videospiel Fifa 20, aber in der originalgetreu nachgebauten Heimspielstätte am Maschsee. Keine Selbstverständlichkeit, ein großer Gewinn und echter Hingucker.