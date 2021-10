Warten auf Freigabe für mehr als 25.000 Zuschauer: 96-Boss Kind ist "hoffnungsfroh"

Defensive schlägt Offensive: So habt ihr die 96-Profis fürs 0:0 in Nürnberg benotet

Das wäre eine massive Steigerung – bei den vier bisherigen Heimspielen zählte 96 insgesamt nur 49.200 Fans. Gegen Rostock kamen 13.600, gegen Heidenheim nur 8.00, St. Pauli zog mit 16.100 am besten, Sandhausen wollten zuletzt 10.900 Fans sehen. „Wir liegen noch deutlich unter unserem geplanten Schnitt“, weiß Kind. Mit 25.000 Zuschauern hatte 96 pro Heimspiel kalkuliert – mit Erlaubnis der DFL. Bisher hat 96 nur die Hälfte erreicht mit einem Schnitt von 12.300 Zuschauern – was auch ein Minus im Haushalt bedeutet.

Am Mittwoch um 10 Uhr beginnt der freie Verkauf. 96 darf aber erst mal nur 25.000 Karten verkaufen, das ist die aktuell gültige Höchstgrenze. „Die 25.000 werden wir in dieser Woche voll haben“, vermutet Kind. Kommt die erwartete Erlaubnis des Landes, „werden wir danach im zweiten Verkaufsschritt versuchen, das Stadion vollzumachen“.

Bis Dienstag lief der zweitägige Vorverkauf exklusiv für Mitglieder und Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20. Maximal zwei Tickets durften pro Person erstanden werden. Schon am ersten Tag gingen mehr als 10 000 Tickets weg. Wie viele am Dienstag abgesetzt werden konnten, wollte 96 nicht preisgeben.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Schalke könnte 96 der Planzahl näherbringen – auch, weil den Klub traditionell viele Fans zu Auswärtsspielen begleiten. In der Bundesliga verteilten sich meist bis zu 10.000 Schalker in der HDI-Arena. Beim letzten Heimspiel in der 1. Liga gegen Schalke (0:1) am 31. März 2019 kamen 44.500.

In der 2. Liga werden sich wohl nicht so viele auf den Weg über die A 2 machen. Doch die Schalke-Fans gelten als besonders kreativ im Organisieren von Tickets außerhalb der normalen Blöcke für auswärtige Zuschauer. Eine stimmungsvolle Kulisse dürfte jedenfalls gesichert sein.

„Einen Sieg“ wünscht sich dazu noch der 96-Chef. „Ich bin optimistisch, gegen gute Gegner tritt die Mannschaft anders auf.“ Gegen Spitzenreiter St. Pauli und den Sechsten Heidenheim gewann 96, spielte beim fünften in Nürnberg 0:0. Da würde ein Sieg gegen den Vierten Schalke ins Bild passen.