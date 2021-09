Ausnahmegenehmigung nötig: Volle HDI-Arena ist für 96 (noch) nicht möglich

Am 15. Oktober kommt Schalke nach Hannover. Darf Hannover 96 die HDI-Arena, die in der neuen Saison so nicht mehr heißen wird, nach der neuen Corona-Verordnung bis auf den 49.000. Platz füllen? Nach aktuellem Stand nicht. Gegen den SV Sandhausen am Sonntag gilt noch die 3-G-Regel – wer ge­impft, genesen oder getestet ist, darf rein.

Die 2-G-Regel (nur Geimpfte und Genesene) könnte gegen Schalke greifen. Nach der Verordnung des Landes Niedersachsen dürften aber auch dann nur maximal 25.000 Zu­schau­er in die HDI-Arena. 96 bräuchte eine Ausnahmegenehmigung.