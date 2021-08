Zwei Ausfälle: 96 muss gegen Heidenheim ohne Hult und Stolze auskommen 

Hannover 96 muss im Heimspiel am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim auf Linksverteidiger Niklas Hult und Rechtsaußen Sebastian Stolze verzichten. Beide Profis hatten sich beim vergangenen Spiel in Dresden verletzt. Dafür stehen Linton Maina und Sebastian Kerk vor einer Rückkehr in den Kader.