"Super Arbeit": 96-Boss Kind sieht "gewisse Zeichen" für erfolgreiche Entwicklung

Plötzlich erhob sich Hannover. Die 96-Fans unter den 16 100 Zuschauern standen auf. Klatschten für die Profis, die ihre Anhänger in vergangenen Spielen so verärgert hatten. Diese Euphorie, im positiven Sinne ansteckend, gab es seit dem Derbysieg am 2. Oktober 2020 nicht mehr. Damals vor 7300 Fans.

Diese Stimmung am Samstag peitschte Stürmer Sebastian Stolze zur Abwehr gegen den Schuss von Daniel-Kofi Kyereh. Ein starker Block, der Spiele ballte die Stolze-Faust Richtung Fanblock und schrie den Siegeswillen heraus, mit dem 96 das starke St. Pauli mit 1:0 besiegt hatte. 96 war endlich wieder ein echter Brüller.