"Er wird im Tor stehen": 96-Coach Kocak legt sich auf Esser gegen Darmstadt fest

Martin Hansen muss sich weiter in Geduld üben: Der Däne, der seit seiner Verpflichtung im Januar des vergangenen Jahres erst ein Pflichtspiel für Hannover 96 absolviert hat, wird auch am Freitag (18.30 Uhr) gegen Darmstadt 98 auf der Bank Platz nehmen müssen. Er hatte sich Chancen auf einen Einsatz ausrechnen können, da Nummer eins Michael Esser Anfang der Woche leicht angeschlagen war und nur individuell und leicht trainieren konnte .

Denn die Saison ist gelaufen, Hansen hätte sich als loyaler Vertreter ein paar Einsätze verdient. Zur Erinnerung: In der vergangenen Spielzeit bekam der 30-Jährige seine Chance (nur) am 34. Spieltag gegen Bochum, machte seine Sache dabei prima. Und: Esser war zuletzt alles andere als in Topform, patzte in Sandhausen doppelt.

Mit welcher Startelf würdet ihr die Aufgabe gegen Darmstadt angehen? Hier könnt ihr eure Wunschelf aufstellen.