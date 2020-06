96-Rückkehrer Marcel Franke über Ex-Klub: "Man darf Dresden nicht unterschätzen"

Die Partie gegen Dynamo sollte eigentlich das erste 96-Spiel nach der Corona-Zwangspause sein. Wegen Infektionsfällen im Team musste die Begegnung aber verschoben werden. Für Franke, der in Dresden aufgewachsen ist, ist das Spiel etwas Besonderes. „Es ist immer irgendwo etwas Spezielles, wenn man gegen seinen Heimatverein spielt, mit dem man noch verbunden ist“, sagt er. Franke spielte bereits in der Jugend für Dynamo und kam zu zwei Zweitligaeinsätzen für Dresden.

Marcel Franke hat seine Mannschaft vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen seinen Ex-Klub gewarnt. „Man darf Dresden jetzt nicht unterschätzen, nur weil sie zwei Wochen in Quarantäne waren“, erklärte der 27-jährige Innenverteidiger von Hannover 96, der nach seiner Verletzung in Sandhausen erstmals seit dem 13. Spieltag wieder auf dem Platz stand. „Wir wissen, dass sie Qualität haben.“

Läuferisch und kämpferisch hat die Kauczinski-Elf in ihrem ersten Spiel nach 84 Tagen und nach nur einer Woche Training lange Zeit mitgehalten. Letztlich ließen die Kräfte aber doch nach, Offensivaktionen konnten kaum ausgespielt werden. Kauczinski kann vorm 96-Spiel nur einmal mit seinem Team trainieren. „Wir jammern nicht“, kündigte der 50-Jährige an. „Wir werden die zwei Wochen brauchen, und wenn wir gegen Wehen da sind, ist mir das auch recht.“

Am Samstag trifft Dresden auf den Vorletzten Wehen Wiesbaden. Beide Teams trennen sechs Punkte, acht hat Dynamo Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Es sind noch drei Spiele, die wir hintendran haben. Deswegen ist nach wie vor alles möglich“, erklärte Florian Ballas. „Wir haben es vor der Partie gegen Stuttgart gesagt, es ist wichtig, sich von Spiel zu Spiel zu steigern. Die Tage sind kurz, wir müssen regenerieren.“

Rückkehr für Florian Ballas

Für Dynamos Kapitän wird die Partie in Hannover eine besondere. Im Sommer 2013 wechselte er in die niedersächsische Landeshauptstadt und stand mehrfach im Bundesliga-Kader. Letztlich kam der Innenverteidiger aber nur bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz und wurde nach nur einem halben Jahr wieder ausgeliehen. Bei seiner ersten Rückkehr nach Hannover mit Dynamo im September 2016 erzielte der Abwehrspieler zugleich ein Traumtor, traf per Distanzschuss mit mehr als 100 km/h.